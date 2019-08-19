Предлагаем вам попробовать очень интересный рецепт. После его применения вы не почувствуете боли в течение нескольких лет.

Соль с оливковым маслом. Это смесь для массажа, приготовленного из нерафинированного растительного масла и соли (вы можете использовать морскую).

Вам понадобятся: 10 столовых ложек соли и 20 столовых ложек масла (оливковое, подсолнечное).

Целебная смесь для лечения остеохондроза.

Приготовление:

Смешайте соль и масло в стеклянной таре. Закройте. Через несколько дней вы получите легкую смесь.

Инструкции:

Каждое утро следует делать энергичный массаж в области шейных позвонков, где вы чувствуете боль. Первоначально массируйте 2-3 минуты, каждый день увеличивая время на 2-3 минуты, дойдя до 20 минут. После окончания массажа смочите шею теплой тканью.

Эта процедура может вызвать незначительное раздражение кожи. Поэтому после окончания массажа протрите кожу сухой тряпкой и посыпьте детским порошком.

В результате 10-дневного курса лечения стимулируется кровообращение и улучшается мышечная регенерация хряща и костной ткани. Через 8-10 дней после процедуры наблюдаются радикальные изменения.

Восстанавливает кровоток в шейном отделе позвоночника, головные боли исчезают и улучшают зрение. Это связано с тем, что организм очищается от токсина, который, в свою очередь, нормализует обмен веществ.

Во время процесса очистки вы можете почувствовать небольшую сонливость или головокружение. Но это происходит не часто. Как правило, лечение остеохондроза таким образом идет без побочных эффектов и обеспечивает отличные результаты.

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