Ученые Бригамской женской больницы в Бостоне нашли способ лечения рака, который обладает устойчивостью к различным химиотерапевтическим препаратам. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи выяснили, что преодолеть невосприимчивость опухолей к лечению можно с помощью комбинации из трех препаратов, включающей новый класс ингибиторов фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Этот фермент входит в состав метаболического пути, называемого пентозофосфатным, и отвечает за образование важного соединения - НАД-Ф, который участвует в обеспечении многих важных биохимических реакций.

Ученые выяснили, что раковые опухоли поглощают дополнительное количество глюкозы, активируя процесс ее окисления (гликолиз) и получения энергии для роста и деления злокачественных клеток. Кроме того, они обнаружили, что в митохондриях также усиливается процесс потребления кислорода.

Результаты экспериментов на мышах показали, что назначение в определенном порядке комбинации из таксанов, антрациклинов и ингибиторов глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы улучшает выживаемость грызунов, страдающих от рака молочной железы.

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