Как выход на пенсию влияет на работу мозга?
Врачи объяснили, какое влияние на работу мозга оказывает выход человека на пенсию. Этот процесс изучили специалисты из университета штата Флорида в США.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Эксперты изучили данные о мозговой активности пенсионеров, которые вернулись к работе после небольшого перерыва. Исследование показало: люди, чья работа была связана с умственным трудом, почти не потеряли когнитивных способностей.
При этом работники, которые посвятили жизнь физическому труду, испытали значительное снижение мозговой активности после выхода на пенсию.
Люди, чья работа в большей степени связана с ручным трудом, ежедневно выполняют идентичные действия. Это ослабляет защитную функцию участков мозга, отвечающих за умственные способности.
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