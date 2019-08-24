"Безусловно, при курении электронных сигарет появляется риск возникновения заболеваний, которые могут привести к летальному исходу. В первую очередь удар на себя принимают легкие человека. Производители долго нам рассказывали, что негативных эффектов не так много, как от сигарет, но сейчас мы видим абсолютно обратное, и с каждым годом доказательств серьезного вреда потребления ЭСДН для здоровья человека становится все больше", - рассказал РИА Новости Зыков.

Он отметил, что данный случай еще раз подтверждает то, что электронные сигареты, как минимум, должны быть приравнены к табаку с точки зрения закона, а еще правильнее было бы не допускать подобные товары на наш рынок, тем самым предотвратив эпидемию их потребления среди молодежи.

"Требуется скорейшее введение регулирования ЭСДН, ведь электронные сигареты уже получили широкое распространение в нашей стране", - подчеркнул Зыков.