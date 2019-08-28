Сложность лечения и диагностики рака провоцирует появление ряда мифов, связанных с данной болезнью. Среди самых популярных - миф о том, что рак вызывают хронические стрессы и может передаваться по наследству.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Некоторые "эксперты" ошибочно называют одним из ключевых факторов, провоцирующих рак, хронические стрессы. Однако, по словам ученых, это утверждение лишено научной основы: никакой взаимосвязи между стрессом и развитием раковых клеток до сих пор выявлено не было. Ученые утверждают, что стресс может сказаться на состоянии организма, однако он не переводит здоровые клетки в злокачественные.

Другое распространенное заблуждение - это утверждение о том, что рак передается по наследству. Ученые заявляют, что генетические особенности могут увеличить риск развития рака, однако это не единственный фактор, провоцирующий рак. Как правило, одной плохой генетики недостаточно для того, чтобы у человека возникла раковая опухоль. Тем более подобная наследственность есть лишь у небольшого числа людей.

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