Курение - одна из самых пагубных привычек человечества, которая предполагает множество последствий. Более 16 миллионов американцев страдают от той или иной проблемы со здоровьем, вызванной курением.

Сигаретный дым вызывает серьезные и необратимые повреждения легких, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам попробовать отказаться от курения, пока не слишком поздно.



С другой стороны, существует совершенно безопасное, натуральное средство, которое поможет очистить легкие от токсинов и уменьшить негативные последствия курения!



Этот полезный напиток содержит три основных ингредиента - лук, имбирь и куркума - которые полны полезных ингредиентов.



Лук богат мощными антиоксидантами и помогают бороться против рака. Он эффективно подавляет рост раковых клеток. С другой стороны, имбирь также имеет множество полезных свойств, включая устранение избыточной слизи, которая скапливается в легких.



Куркума - это популярная индийская специя с золотистым цветом и широким спектром полезных для здоровья свойств. Было доказано, что куркума может помочь в лечении более чем 600 болезней.



Как приготовить этот полезный напиток?



Ингредиенты:



- 2½ ст. куркумы

- Большой корень имбиря

- 250 г лука

- 350 г натурального подсластителя (мед, стевия, кленовый сироп, ксилит)

- 1 л. воды



Способ приготовления:



Вы должны добавить подсластитель в воду и нагреть ее до кипения. Затем нарежьте лук и имбирь, и добавьте их к смеси. Прокипятите еще раз, потом добавьте куркуму и сбавьте огонь.



Вы должны кипятить смесь до тех пор, пока в кастрюле не останется половина от начального количества жидкости. Затем дайте смеси остыть при комнатной температуре, и храните ее в холодильнике.



Применение:



Вы должны принимать это лекарство два раза в день, по одной столовой ложке утром и еще одну вечером, через несколько часов после последнего приема пищи.



Этот напиток станет прекрасным началом борьбы для всех тех, кто хотел бы бросить курить!



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