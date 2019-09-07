Обозначены пять симптомов, говорящих о наступлении инсульта головного мозга. Соответствующей информацией, опубликованной в блогосфере, поделились специалисты в области здравоохранения.

Как пишет Day.Az со ссылкой на Рамблер, причинами для беспокойства являются:

1. двоение в глазах, ухудшение зрения в одном из них;

2. шум в ушах;

3. онемение одной стороны тела, лица;

4. беспричинная слабость;

5. внезапная сильная головная боль.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!