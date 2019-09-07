https://news.day.az/medicine/1153861.html 5 признаков наступающего инсульта головного мозга
5 признаков наступающего инсульта головного мозга
Обозначены пять симптомов, говорящих о наступлении инсульта головного мозга. Соответствующей информацией, опубликованной в блогосфере, поделились специалисты в области здравоохранения.
Как пишет Day.Az со ссылкой на Рамблер, причинами для беспокойства являются:
1. двоение в глазах, ухудшение зрения в одном из них;
2. шум в ушах;
3. онемение одной стороны тела, лица;
4. беспричинная слабость;
5. внезапная сильная головная боль.
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