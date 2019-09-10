Около 40% детей в возрасте до двух лет употребляют шоколад, а в период с двух до трех лет - около 80%, это приводит к избытку массы тела. Об этом заявила врач-педиатр, ведущий научный сотрудник "НМИЦ Здоровья детей" минздрава России Ольга Лукоянова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Молочный шоколад представлен (в рационе) у 40% детей на втором году жизни, у 80% - на третьем году жизни... Анализ антропометрических параметров детей выявил не радостную картину - у нас практически каждый четвертый ребенок на втором году жизни имеет избыток массы тела", - сказала Лукоянова журналистам.



Она отметила, что эксперты-диетологи не рекомендуют употреблять до трехлетнего возраста шоколад и кондитерские изделия, имеющие в своем составе маргарин, разрыхлитель, искусственные красители, ароматизаторы и заменители сахара.



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