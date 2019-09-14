Подологи уверены: цвет ногтевой пластины отражает не только состояние здоровья ногтей, но и всего организма, в целом. Что конкретно может спровоцировать желтизну? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Серьезные заболевания

Если желтый цвет сопровождается рядом других изменений (рассыхание ногтя, шелушение, утолщение), обязательно обратитесь к специалисту. Желтизна в данном случае - одно из проявлений заболевания. Такое возможно при проблемах с печенью, легкими, бронхите, псориазе, варикозном расширении вен и даже опухоли: точный диагноз поставит только врач.

Курение

Доказано: окрашивает верхние слои ногтевой пластины, поэтому у курящего человека они могут стать желтыми. При отказе от вредной привычки цвет в течение непродолжительного времени должен нормализоваться.

Деформация стопы

Очень часто деформация стопы и давление на ноготь влияют на изменение цвета. Обратитесь к ортопеду - он поможет подобрать специальные стельки, чтобы разгрузить стопу.

Лак для ногтей

Если лак хранится долгое время, то он может влиять на ногтевую пластину. Обязательно наносите любое покрытие поверх базы: она становится своего рода "защитой" и не позволяет пигменту попасть в ногтевую пластину.

Прием антибиотиков

Некоторые препараты влияют на цвет ногтей, но это временно. После окончания курса приема он возвращается к привычному.

Старение

Очень часто ногти становятся желтыми в пожилом возрасте. Здесь влияет ряд причин. Во-первых, чем старше человек, тем больше лекарств он принимает, а они, в свою очередь, могут оказывать влияние на изменение цвета ногтей. Во-вторых, деформация стопы - частая проблема пожилых. Также существует диагноз "старческий ноготь", и в этом случае грамотное лечение подберет только специалист-подолог.

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