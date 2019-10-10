Как известно, главная функция печени заключается в очистке крови от вредных веществ. Однако иногда печень может быть перегружена вредными токсинами. В этом случае ее фильтр попросту не справляется. Такая ситуация может возникать совершенно по разным причинам. Например, когда человек явно злоупотребляет алкоголем. Кроме того, проблемы с печенью могут обостриться из-за неправильного питания. Страдает печень и из-за обычных вирусов, которые поражают этот орган.

ИА "Экспресс-Новости" сегодня делится информацией о том, какие же симптомы могут указывать на проблемы с печенью. Стоит учитывать тот факт, что они могут быть характерными и для других заболеваний. Это значит, что после обнаружения у себя этих признаков, необходима консультация врача для более детального обследования и правильной постановки диагноза, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Симптомы, которые скажут о проблемах с печенью

Изменение цвета кожи

Многие люди, которые сталкиваются с заболеваниями печени, обращают внимание на изменение цвета кожи. Все дело в том, что в крови накапливается билирубин (желчный пигмент), а это уже весьма тревожный знак. Иначе говоря, при нормальном состоянии организма этот пигмент регулярно выводится с желчью. За это и отвечает печень. Если с ней все в порядке, то она справляется. Если же есть проблемы, то и анализ на билирубин будет соответствующий. Отсюда и желтый оттенок кожи у тех, кто столкнулся с подобной проблемой.

Плохо выводится жидкость из организма

Еще один тревожный симптом - это задержка жидкости в организме. Вы неожиданно можете столкнуться с отеками ног. Обычно такое происходит при циррозе печени. Говоря простым языком, возникает такая патология вследствие того, что сдавливаются сосуды, которые идут от кишечника к печени. Кровь застаивается, и жидкость из кишечника выводится плохо. Также печень в меньших количествах вырабатывает белок альбумин.

Слабость и плохое самочувствие

Конечно, этот симптом может значиться и при постановке диагнозов, не связанных с болезнью печени. Однако на него все-таки стоит обратить внимание. Неожиданная слабость, заторможенность, проблемы со сном могут наблюдаться в случае с печеночной энцефалопатией. Страдающий подобным недугом может ненадолго терять связь с реальностью. Он может даже начать что-то искать по углам, не зная, что на самом деле хочет найти.

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