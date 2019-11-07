Группа исследователей из Калифорнийского университета в Беркли установила, что отсутствие глубокого сна делает человека уязвимым к стрессу и повышает тревожность.

С выводами ученых можно ознакомиться в статье, опубликованной в издании Nature Human Behabiour, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В эксперименте участвовали более 330 человек в возрасте от 18 до 50 лет. Ученые наблюдали за тем, как изменяется их психическое состояние в зависимости от того, сколько часов в сутки те спали. Для этого добровольцев попросили провести в лаборатории две ночи - одну вообще без сна, а вторую с нормальной продолжительностью сна. В обоих случаях утром им показали серию специально подобранных видеороликов, которые должны были вызвать у испытуемых тревогу или отвращение.

В результате эксперимента выяснилось, что после ночи без сна префронтальная кора, отвечающая за проявление тревоги, функционировала со сбоями. Помимо этого, ученые установили, что плохой сон почти на 30 процентов способствует увеличению уровня стресса.

Ранее ученые из Каролинского института в Стокгольме выяснили, что людей, страдающих бессонницей, увеличивается риск развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и инсульта.

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