Меню для гипертоников: что такое Dash-диета

Малоподвижный образ жизни, насыщенная жирами еда, алкоголь, чрезмерное потребление кофе, курение неминуемо приведут вас к гипертонии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Поэтому для профилактики заболевания или для лечения обязательно нужно пересмотреть систему питания. Поскольку гипертония - это общемировая проблема, то ученые разных стран работают над созданием оптимальной системы здорового питания. Одной из таких систем является Dash-диета, разработанная специально для борьбы с повышенным давлением", - рассказывает гастроэнтеролог Ирина Казимир.

Основные принципы Dash-диеты

Dash-диета рекомендует потребление злаков, молочных продуктов, птицы и рыбы, овощей и фруктов, бобовых. Но авторы диеты не рекомендуют резко менять план питания, а посему переходить на Dash-диету нужно постепенно:

- есть овощи 4 раза в день;

- уменьшить наполовину потребление майонеза, сливочного масла;

- превращать десерты из мучных в фруктовые;

- заменить свинину, мясом птицы и рыбой;

- нужно покупать молочные продукты с небольшим количеством жира;

- уменьшить количество поваренной соли.

Чтобы переход на новое питание не был болезненным и дал ощутимый эффект, заведите дневник и записывайте все, что вы ели и как себя чувствовали после этого. Подобная практика позволит вам выбрать продукты, которые и полезны для вас, и вкусны. Ведь нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что пища должна приносить удовольствие.

Dash-диета (как и любая другая) будет тогда эффективной, когда человек с высоким давлением сделает ее своим образом жизни.