Как часто можно принимать антибиотики

В то время как одни люди при малейшем недомогании начинают принимать антибиотики, другие отказываются употреблять подобные медикаменты чаще раза в год, опасаясь побочных эффектов. Кто из них поступает правильно? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Как оказалось, и первая, и вторая группа людей заблуждаются. По мнению специалистов, не существует определенной нормы для всех и каждого, которой необходимо придерживаться при приеме антибиотиков.

Медики уверены, что каждый случай индивидуален, и рассчитать норму антибиотиков для пациента может только его лечащий врач. Безусловно, иногда выздороветь можно и без приема сильно действующих препаратов. Но нередко бывает и так, что организм не может самостоятельно справиться с инфекцией. И в этом случае отказ от приема антибиотиков может привести к серьезным последствиям. В частности, к тяжелым осложнениям и даже к летальному исходу.

При этом врачи подчеркивают, что, если пациент слишком часто сталкивается с инфекционными заболеваниями, это не значит, что нужно навсегда отказаться от антибиотиков. Лучшим решением будет обратиться к врачу-иммунологу и обследоваться у него.