Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу

Люди с II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом, говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Китайские ученые провели целевое исследование, чтобы выявить, существует ли связь между группой крови пациентов и их восприимчивостью к новому типу коронавируса. Они взяли образцы анализов 2173 пациентов трех больниц из Уханя и Шэньчжэня, у которых был подтвержден COVID-19, из которых 206 образцов принадлежали скончавшимся от коронавируса людям.

Ученые сначала исследовали контрольную группу из 3694 здоровых жителей Уханя и выяснили, что среди них 33,84% - с I группой крови, 32,16% - со II, 24,90% - с III, 9,10% - с IV. Тесты 1775 зараженных пациентов больницы "Цзиньиньтань" (в том числе 206 скончавшихся) показали, что 25,80% были с I группой крови, 37,75% - со II, 26,42% - с III, 10,03% - с IV.

Аналогичные результаты показали и исследования еще 398 пациентов из другой больницы Уханя и больницы в Шэньчжэне.

Итогом исследования стал вывод, что восприимчивость к COVID-19 в определенной степени зависит от группы крови: для людей со II группой крови он несколько опаснее, чем для остальных.