Градус напряжения: о чем может рассказать температура тела

Температура тела - один из важнейших показателей состояния организма. С детства мы вроде бы знаем, что 36,6 - это норма, а повышение температуры до 37 и больше свидетельствует о начале болезни. Но так ли всё однозначно?

Всегда ли повышенная температура тела говорит о том, что в организме случился сбой? Почему она повышается и когда срочно надо обращаться к врачу, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Где норма?

Нормальной температурой считается температура тела здорового взрослого человека в середине дня в состоянии покоя.

Потому что утром мы несколько холоднее - на 0,5 - 0,7 градуса, а к вечеру можем "погорячеть" на 0,3 - 0,5 градуса.

Некоторое время было популярно мнение, что у каждого человека своя норма температуры.

Однако сейчас физиологи уверены, что это не так. Норма, конечно, зависит от пола, возраста и расы человека, но в целом температура здорового человека не может быть ниже 35,9 градуса и выше 37,2. Иные показания градусника свидетельствуют о проблемах в организме.

От 34,9 до 35,2

Это может говорить о том, что у вас нарушение работы щитовидной железы, гипотиреоз, проблемы с кровью, резкий "обвал" иммунитета - например, после курса антибиотиков или специфической терапии.

Все эти проблемы предполагают обращение к доктору. Можете сразу сдать общие анализы крови и мочи, чтобы врач мог увидеть ключевые изменения и направить вас на более детальное обследование.

Есть ещё одна необычная причина для сильного падения температуры - состояние тяжёлого похмелья. Такая гипотермия связана с нарушенной сосудистой реакцией.

От 35,3 до 35,8

Умеренно сниженная температура тела, которая может ничего особенно опасного и не значить. Она может говорить о сезонной депрессии, синдроме хронической усталости, астеническом синдроме, нарушении усвоения белка в организме.

Может говрить и о более серьёзных проблемах - нарушении функции печени и желчного пузыря, а также о начальной стадии сахарного диабета.

Если вы постоянно мёрзнете, у вас холодные влажные руки и ступни - покажитесь врачу.

Возможно, ничего страшного нет, и вам просто надо поменять режим дня и рацион. Дело в том, что иногда люди с вегетососудистой дистонией таким образом реагируют на изменения погоды и надо просто научиться правильно вести себя в эти периоды.

От 35,9 до 36,9

Это нормальная температура, говорящая о том, что терморегуляция у вас в норме и в организме в данный момент нет острых воспалительных процессов.

От 37,0 до 37,3

Врачи называют такую температуру "субфебрильной". Пограничной между здоровьем и нездоровьем. Впрочем, для повышения температуры до указанных показателей есть и вполне безобидные причины. Например, интенсивное занятие спортом, посещение бани, сауны или горячей ванны, а также злоупотребление острыми продуктами - перцем, горчицей, хреном.

Но такая температура может быть вызвана и заболеваниями крови, гиперфункцией щитовидной железы, обострением хронических болезней, пищевым отравлением, внутренним кровотечением, проблемами с зубами и заболеваниями лимфатической системы.

Для того чтобы врач поставил вам достоверный диагноз и назначил эффективное лечение, ни в коем случае до визита к нему не принимайте никакие лекарства - ни жаропонижающие, ни нестероидные противовоспалительные, чтобы не смазать общую картину болезни.

Чаще всего повышенная температура тела свидетельствует о наличии в организме воспалительного процесса или о присутствии инфекции. Но иногда показания градусника остаются выше нормы и после выздоровления. Причём это может продолжаться в течение нескольких месяцев. Так нередко выражается синдром послевирусной астении. Врачи в этом случае употребляют термин "температурный хвост". Вызванная последствиями перенесённой инфекции, слегка повышенная температура не сопровождается изменениями в анализах и проходит самостоятельно.

Однако тут кроется опасность спутать астению с неполным выздоровлением, когда повышение температуры свидетельствует о том, что болезнь, утихшая на время, стала развиваться заново.

Поэтому на всякий случай лучше сдать анализ крови и выяснить, в норме ли лейкоциты. Если всё в порядке - можно успокоиться, температура поскачет-поскачет и со временем нормализуется.

Другая частая причина повышенной температуры - пережитый стресс. Есть даже особый термин - психогенная температура. Она чаще сопровождается такими симптомами, как плохое самочувствие, одышка и головокружение.

Ну а если в недавнем прошлом вы не переносили ни стрессов, ни инфекционных болезней, а столбик градусника всё равно упрямо ползёт вверх, то лучше проявить бдительность и обследоваться. Ведь это может говорить о наличии опасных заболеваний.

От 37,4 до 40,2

Острый воспалительный процесс, требующий врачебного вмешательства. Вопрос о том, с какого уровня стоит сбивать температуру, решается индивидуально: человек без серьёзных хронических болезней может никак не снижать температуру, пока она не превышает 38,5 градусов. А если у вас есть сложные неврологические, психиатрические и прочие проблемы - то посоветуйтесь с врачом, ведь иногда высокая температура приводит к судорогам.

От 40,3 и выше

Угрожающая жизни температура тела, способная привести к летальному исходу. Необходима немедленная медицинская помощь и введение специальных препаратов.

Не пускайте ситуацию с колебаниями температуры на самотёк и при малейших подозрениях обращайтесь к врачу.