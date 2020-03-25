Медики рассказали о новом «скрытом» симптоме коронавируса

Исследователи из Университета Флиндерса в Южной Австралии выяснили, что у многих зараженных коронавирусом пациентов, которые не имеют типичных симптомов заболевания, есть общий признак. В частности, у таких больных развивается аносмия - потеря обоняния, сообщает Day.Az со ссылкой на rg.ru

Ученые выяснили, что COVID-19 вызывает отек слизистой оболочки в большей степени, чем другие вирусы. И это можно использовать для выявления носителей, которые "болеют без симптомов", пояснили специалисты.

- Именно "молчаливые носители" вируса часто остаются незамеченными, что может объяснить, почему болезнь быстро распространяется во многих странах. Отметим, что потеря обоняния или аносмия была отмечена у каждого третьего пациента в Южной Корее. В Великобритании врачи настаивают на выделении аносмии как важного симптома, который может указывать на то, что пациент является "бессимптомным" носителем вируса, - отметил профессор из Университета Флиндерса Саймон Карни.

Специалисты уточнили, что аносмия может быть единственным симптомом заразившихся COVID-19.