Ученые выяснили, почему коронавирус распространяется так быстро

Носители коронавируса нового вида представляют наибольшую опасность для окружающих в первую неделю после заражения, поэтому болезнь распространяется так быстро. К такому выводу пришли гонконгские микробиологи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выводы ученых основаны на анализах образцов слюны у 23 пациентов из двух больниц в возрасте от 35 до 75 лет из числа тех, у кого было подтверждено заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом. Оказалось, что уровень вирусной нагрузки в слюне был самым высоким в течение первых семи дней с момента выявления симптомов, а после этого постепенно снижался.

"Высокая вирусная нагрузка в первую неделю болезни говорит о том, что вирус может легко передаваться от одного человека к другому еще до того, как пациент будет госпитализирован", - отметил доцент кафедры микробиологии Университета Гонконга Келвин То.