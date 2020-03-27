Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

О том, какой пользой обладает имбирь, знали еще наши предки. Корень этого растения с успехом применялся для лечения заболеваний желудка, при различных расстройствах кишечника. В его составе есть вещества, которые благотворно влияют на весь организм в целом.

Зачастую люди отказываются от употребления имбиря в связи с тем, что не всегда знают, как правильно с ним обращаться. А ведь для профилактики и лечения простудных заболеваний лучше него, пожалуй, ничего и нет. Имбирь в пищу можно использовать в составе первых или вторых блюд, а также в виде добавки в десерты и напитки. Существует достаточное количество рецептов, где он является важным ингредиентом, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Имбирь: польза для здоровья

Он улучшает пищеварение. Стимулируя секрецию пищеварительных ферментов, корень имбиря помогает снять тошноту и желудочные боли.

Проводит детоксикацию организма. Имбирь защищает организм от воздействия свободных радикалов, которые наносят большой вред здоровью и являются главными виновниками преждевременного старения.

Снимает боль в мышцах. Имбирь с успехом применяют для облегчения мигрени, артрита и мышечных болей. А по своей способности снимать периодические боли у женщин он не уступает ибупрофену.

Устраняет тошноту. Корень имбиря считается одним из наиболее популярных натуральных средств от тошноты, токсикоза и морской болезни.

Лечит боль в горле. Имбирь обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет иммунитет. Если вы чувствуете неприятное першение в горле, приготовьте себе чашечку имбирного чая с медом и лимоном.

Имбирь: вред и противопоказания

Есть и определенные предостережения при использовании этого продукта. Дело в том, что имбирь считается лекарственным средством. Активно использовать его можно лишь тогда, когда уверены, что у вас нет противопоказаний и индивидуальной непереносимости.

Также помните, что имбирь - это пряность, в ней содержатся эфирные масла, ему присущ горький и жгучий вкус, это специфическая его особенность, которая может быть противопоказана людям, имеющим заболевания желудка и мочевого пузыря. Кроме того, имбирь желательно исключить из меню беременным и кормящим мамам. Отказаться от продукта вынуждены и гипертоники, а также люди с проблемами сердца, он может быть опасным для них, вызвать осложнения.

Иногда человека настолько затягивает желание оздоровить и укрепить свой организм, что он забывает о чувстве меры. Не стоит думать, что имбирь - панацея, которой чем больше в организме, тем лучше. Только допустимые количества его принесут вам пользу. Переизбыток, пусть даже такого ценного продукта, как имбирь, только навредит, навсегда поселив мысль о его исключительно отрицательном влиянии.