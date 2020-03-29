Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, что происходит с организмом, когда вы едите гречку, и так ли она полезна на самом деле.

Многие спортсмены выбирают эту крупу, чтобы нарастить массу. Дело в том, что гречка - источник легкоусвояемого белка. Гречневая каша также богата микроэлементами - фосфором, железом, магнием, медью и цинком.

Еще крупу рекомендуют аллергикам, поскольку она является гипоаллергенным продуктом.

Гречневая каша также обладает мочегонным эффектом и хорошо чистит организм, избавляя его от шлаков и токсинов. А клетчатка и крахмал, которые содержатся в продукте, нормализуют работу желудка и кишечника, избавляя от запоров и метеоризма. Помимо всего прочего, гречка укрепляет сосуды, нормализует давление и избавляет от усталости.

Однако при всех полезных свойствах крупы, у нее есть свои недостатки. Если гречку неправильно сварить, то она может повлиять на состояние желудка. Также есть ряд людей, которым следует исключить гречневую кашу из своего рациона. Среди них те, кто страдает от низкого давления. Дело в том, что гречка расслабляет стенки сосудов и понижает давление.

Также крупу советуют с осторожностью потреблять людям с мигренью, почечной недостаточностью и диабетом.

Если у вас есть хронические заболевания, перед употреблением гречки посоветуйтесь с врачом.