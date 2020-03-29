Как отличить вирусную инфекцию от бактериальной

Для того, чтобы получить качественное лечение, необходимо различать вирусную инфекцию и бактериальную. В первом случае обычно применяют противовирусные препараты, а во втором - антибиотики. В случае, если лечение назначено неправильно, то говорить о последствиях будет сложно. "Рамблер" объясняет, как отличить заболевание, вызванное вирусом, от бактериальной инфекции, передает Day.Az.

Согласно статистике, причиной острых респираторных болезней дыхательных путей в 92-98% случаев становятся вирусы. Подобные заболевания длятся от 10 до 14 дней.

Что касается бактерий, то при снижении иммунитета активизируются микроорганизмы, поражающие слизистые рта, глотки, носа, а также проникающие в бронхи, носовые пазухи, легкие и трахею. Примечательно, что болезнь в связи с сильным переохлаждением, вероятнее всего, будет иметь бактериальную природу.

Специалисты выделяют четыре признака, по которым можно самостоятельно распознать тип инфекции.

Слизистые выделения

Нередкие спутники простуды - насморк и кашель. Выделения из носа и мокрота помогут с определением заболевания:

Вирусная инфекция - жидкие и прозрачные выделения.

Бактериальная - густые выделения, зеленые или коричневатые, а желто-коричневый оттенок говорит о наличии гноя.

Температура

И бактерии, и вирусы зачастую сопровождаются повышением температуры, однако есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

Вирусная - мгновенное повышение температуры, которая держится несколько дней, а также ясное начало болезни.

Бактериальная - температура нарастает постепенно, а начало болезни нечеткое.

Очаг поражения

Вирусная - отсутствие отчетливой области поражения: болит горло, нос, грудь, мышцы и голова.

Бактериальная - больной может точно сказать, что его беспокоит (болит горло при ангине, боль в груди и кашель - бронхит, пневмония и т.д.)

Длительность протекания

Вирусная - улучшения наблюдаются на 5-7 день болезни.

Бактериальная - положительная динамика в данный период отсутствует, а ухудшение, как и улучшение состояния могут чередоваться.

Чтобы правильно понять природу заболевания, необходимо проанализировать все признаки, а лучше всего сразу обратиться к врачу, чтобы специалист смог поставить правильный диагноз.