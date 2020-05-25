https://news.day.az/medicine/1238472.html ВОЗ приостановила испытания этих препаратов от COVID-19
ВОЗ приостановила испытания этих препаратов от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Исполнительная группа временно приостановила использование гидроксихлорохина и хлорохина в рамках испытания солидарности", - отметил он. Однако гендиректор добавил, что "лекарства продолжают считаться безопасными для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией".
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