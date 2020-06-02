Российская вакцина от коронавируса может быть в виде йогурта

Российские ученые в настоящее время создают вакцину от коронавируса, которая может вводиться в организм человека в виде кисломолочного продукта. Об этом рассказал вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Будущая вакцина относится к типу мукозальных. Она может вводиться в организм через рот, в виде аэрозолей или инстилляций. Антигены в таком лекарстве заключены в микрокапсулы, что защищает их от пищеварительных ферментов.

Также предстоящая вакцина может иметь вид кисломолочного продукта. В настоящий момент проводятся доклинические испытания препарата, сообщает ТАСС.