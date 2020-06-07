В России объявили о неожиданной причине заражения коронавирусом

Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал неожиданную возможную причину заражения коронавирусом - стресс .

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет", - пояснил специалист, отметив, что страх способствует снижению иммунитета.

По его словам, в ходе эксперимента над лабораторными крысами выяснилось, что запуганное животное болело чаще своих сородичей, которые не подвергались стрессу.

Ранее в июне Мясников предупредил о новых "сюрпризах" коронавируса, которые могут возникнуть из-за того, что вирус пока непредсказуем и своенравен. По его словам, COVID-19 распространяется практически здоровыми людьми, поэтому высоко заразен. При этом пока передача происходит воздушно-капельным путем (кашель, чиханье, дыхание), а цикл распространения вируса длится около трех месяцев.