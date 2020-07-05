Несет ли защитная маска против COVID-19 риск для здоровья?

Несет ли маска риск для здоровья? Нет, для большинства людей. Младенцы и маленькие дети не должны носить маски, потому что они могут задохнуться. То же самое касается тех, у кого проблемы с удалением маски без посторонней помощи, передает Day.Az со ссылкой на Новости Ю.

Другие могут носить маски, не рискуя своим здоровьем, считают эксперты, несмотря на ложные слухи об обратном.

В районах, где распространяется коронавирус COVID-19, эксперты в области здравоохранения соглашаются, что ношение масок или других защитных покрытий в общественных местах помогает снизить риск распространения вируса, когда люди не могут социально дистанцироваться, оставаясь на расстоянии 1,5-2 метра.

Коронавирус в основном распространяется через капли, которые выделяются, когда люди разговаривают, смеются, поют, кашляют и чихают. Маски снижают вероятность попадания этих капель на других людей. Даже если у вас нет симптомов, вы можете нести вирус и распространять его.

Когда на улице влажно, дышать становится труднее, если вы не привыкли носить маску, - говорит Бенджамин Нейман, профессор биологии в Техасском университете A & M University-Texarkana. Но маски не уменьшают уровень кислорода в организме.

"Тело достаточно хорошо приспосабливается, чтобы поддерживать уровень кислорода там, где он должен быть", - сказал он.

Также нет доказательств того, что использование масок вызывает грибковые или бактериальные инфекции, по словам Дэвидсона Хамера, эксперта по инфекционным заболеваниям из Бостонского университета. Одноразовые маски для лица предназначены для использования один раз, а затем выбрасывать в мусор. Тканевые маски важно регулярно стирать.

