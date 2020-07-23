Создан тест, выявляющий по крови рак за четыре года до его проявления

Ученые из США и Китая разработали метод, позволяющий по анализу крови обнаружить пять форм рака за четыре года до того, как появятся первые признаки, которые фиксируют современные методы диагностики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, описание приведено в журнале Nature Communications.

Тест, получивший название PanSeer, эффективно выявляет на самых ранних стадиях рак желудка, пищевода, легкого и печени, а также колоректальный рак.

Образцы крови для изучения собирались в рамках исследования, проводимого Университетом Фудань в Китае в период с 2007 по 2017 год. В нем участвовали более 120 тысяч человек, каждый из которых в течение 10 лет сдавал анализы крови и проходил регулярные проверки у врачей. Всего за это время было собрано более 1,6 миллиона образцов, хранящихся сейчас в архиве университета.

Уникальность исследования заключалась в том, что у ученых был доступ к крови онкологических больных, взятой задолго до того, как у них был диагностирован рак традиционными методами.

Исследователи смогли изучить образцы как здоровых, так и больных людей из одной и той же когорты. Они выполнили анализ образцов плазмы от 605 бессимптомных лиц, у 191 из которых позднее был диагностирован рак, 223 образцов от больных раком с подтвержденным диагнозом, а также 200 образцов первичной опухоли и нормальной ткани.

Это позволило авторам определить в крови маркеры раннего развития рака и разработать на их основе тест. В итоге новый метод выявил рак в 91 проценте случаев у людей, у которых не было симптомов, когда брался анализ крови, а диагноз был поставлен только спустя один-четыре года. С вероятностью 95 процентов тест определил отсутствие рака. Для пациентов, у которых рак уже был диагностирован на момент взятия крови, вероятность выявления по ранним маркерам составила 88 процентов.

Таким образом, авторы отмечают, что тест PanSeer эффективен именно для выявления рака на ранних стадиях, когда другие методы бессильны. Раннее выявление очень важно, потому что выживаемость больных раком значительно увеличивается, когда заболевание идентифицируется на начальных стадиях, когда опухоль может быть удалена хирургическим путем или обработана соответствующими лекарствами.

"Конечная цель - использовать тест для регулярных анализов крови во время ежегодных медицинских осмотров, - приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов статьи Кунь Чжана (Kun Zhang), профессора и заведующего кафедрой биоинженерии в Калифорнийском университете в Сан-Диего. - Ближайшая цель - проверить людей с более высоким риском на основе семейной истории, возраста или других факторов".

Исследователи подчеркивают, что анализ PanSeer не предсказывает, у кого может развиться рак, а у кого нет. Он выявляет пациентов, у которых уже есть раковые образования, но они остаются бессимптомными для современных методов обнаружения.

Чжан и его лаборатория уже более десяти лет разрабатывают методы выявления рака на основе биологического процесса, называемого анализом метилирования ДНК. Метод проверяет определенную сигнатуру ДНК, называемую CpG-метилированием, которая представляет собой добавление метильных групп к множественным смежным последовательностям CG в молекуле ДНК. Каждая ткань в организме может быть идентифицирована по уникальной сигнатуре гаплотипов метилирования.

Авторы надеются, что разработанный ими тест будет широко востребован для раннего скрининга пяти самых распространенных типов рака.