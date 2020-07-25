https://news.day.az/medicine/1256156.html Названо повышающее риск смерти при коронавирусе средство
Названо повышающее риск смерти при коронавирусе средство
Американские ученые назвали средство, которое может повысить риск смерти пациентов с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
По мнению специалистов, состояние больных могут ухудшить популярные препараты, помогающие при язве, гастрите и изжоге. Как показали исследования, смертность среди людей с COVID-19 и принимающих такие лекарства в 2,3 раза выше, чем у тех, кто подобные препараты не употребляли.
Кроме того, у таких пациентов в 2,5 раза повышался риск оказаться подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.
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