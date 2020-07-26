Продолжительность жизни связали с длительностью отпуска

Ученые из Финляндии в рамках исследования сумели обнаружить связь между продолжительностью жизни человека и длительностью его отпуска. Проводилась работа сотрудниками Хельсинского университета, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Участниками эксперимента ученых стали не менее 1,2 тысячи добровольцев, которых предварительно разделили на две группы. Люди из первой из них на протяжении года отдыхали не более трех недель, в то время как остальные тратили на отпуск больше времени. После длительных наблюдений авторы исследования заключили, что в среднем смертность среди представителей первой группы была на 37% больше, нежели во второй.

Специалисты считают, что отдых является одним из наиболее простых и доступных способов восстановить собственное здоровье. Кроме того, важными элементами выступают правильное питание и занятия спортом. Не обязательно изнурять себя тренировками в спортзале, но следует выполнять хотя бы базовые физические упражнения и много двигаться.

