Названы ягоды и овощи, защищающие организм от рака

Некоторые ягоды и овощи защищают организм от онкологических заболеваний. Среди них томаты, свекла, редис и другие, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Ученые неоднократно напоминали о пользе томатов в борьбе с раком. Такой эффект достигается за счет ликопина в их составе.

В борьбе с онкологическими заболеваниями хорошо зарекомендовал себя и чеснок. Еще он очень полезен при болезни Альцгеймера и гипертонии.

Свекла богата антиоксидантами. Именно поэтому ее сок часто употребляют люди, страдающие онкологическими заболеваниями. Такой напиток способствует восстановлению баланса щелочи и кислот. Бороться с раком помогает и смородина.

В составе этой ягоды можно найти редкую растительную жирную кислоту Омега-6. Редис также снижает риск развития онкологических заболеваний.

