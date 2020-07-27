Диабет дает более тяжелые осложнения в случае заражения СOVID-19

Диабет, сам по себе являющийся серьезнейшим заболеванием, протекает гораздо тяжелее и дает более тяжелые осложнения в случае заражения СOVID-19.

К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан Франциско на основании широкомасштабного исследования, результаты которого опубликованы на медицинском портале MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Статистика не обнадеживает

По статистике, полученной исследователями за несколько месяцев пандемии, диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при коронавирусе после сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Американских центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC), заразившиеся вирусом больные диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены летальным исходам.

Наблюдение за больными диабетом как первого, так и второго типа, несмотря на то, что оно проводилось непродолжительное время, "дает, тем не менее, обширный материал для принятия срочных и серьезных мер по ведению заразившихся коронавирусом при наличии в анамнезе диабета различной степени тяжести", отмечает автор исследования, профессор медицины Калифорнийского университета Пракаш Дидванья.

Задачи медиков

В этой связи ученые обращают внимание на ряд недостатков в работе практикующих медиков, включая амбулаторную практику, а также в функционировании специализированных инфекционных лечебных заведений.

В первую очередь, из-за пандемии в ряде случаев врачи теряют контроль за состоянием здоровья больных диабетом, замечают специалисты СDC. Посещение диабетиками амбулаторий снизилось с марта 2020 года на 10%, что в абсолютных цифрах составляет десятки тысяч. Больные, в виду особенностей психики человека, стали нерегулярно самостоятельно отслеживать уровень глюкозы в крови, имеются случаи нерегулярного применения препаратов и инъекций инсулина.

"Указанные проблемы отсылают нас к необходимости очень внимательно отнестись к данной категории больных, и пандемия не должна отвлекать и силы, и средства от помощи эндокринным больным", - утверждает Дидванья.

"Контроль за уровнем сахара в крови у диабетиков необходимо осуществлять в любом месте, то ли в стационаре, то ли в амбулатории, то ли на дому, - убежден ученый, - четкое ведение больных поможет избежать серьезных необратимых осложнений диабета".

Больше внимания

Дидванья напоминает о ряде осложнений, присущих диабету, в том числе болезни почек, инсульте, инфаркте миокарда, нарушении иннервации конечностей, что может привести к ампутации, а также о нарушении зрения.

"Самое серьезное осложнение диабета - снижение иммунных защитных функций организма", - добавляет ученый.

"Больные с повышенным уровнем сахара в крови должны быть в тесном контакте со своими лечащими врачами, социальными работниками, - считает доктор Джошуа Джозеф из отдела эндокринологии, диабета и метаболизма Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо в Коламбусе. - Помимо прочего, врачам следует также контролировать и возможное возникновение гипогликемии, что не менее опасно, чем повышение глюкозы в крови".

Телемедицина - серьезный помощник

По мнению Джозефа, большим подспорьем в работе в условиях распространения коронавируса является телемедицина. "Пациенты могут передавать сообщения об уровне сахара, о самочувствии, об изменениях других показателей, - считает он. - В случае экстремально высокого уровня глюкозы, врачи обязаны тут же пригласить больного в стационар, заведомо изолировав от больных коронавирусом".

Немаловажное значение в сложившихся условиях имеет социальная поддержка больных диабетом, тесные родственные и дружеские отношения, которые помогают в экстренных случаях, уверены ученые.

Исследователи рекомендуют диабетикам повышать физическую активность (до 150 минут в неделю), добиваться полноценного сна, освоить аутотренинг, научиться полноценно дышать, включить в процесс реабилитации прослушивание музыки.

Но самое главное, убежден Дидванья, - не забывать о мерах предосторожности при общении с людьми: ношение маски, соблюдение социальной дистанции, мытье рук и лица. "Все это важно, особенно если вы больны диабетом", - заключает профессор.