Названы специфические симптомы коронавируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, такими симптомами являются затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса. Кроме того, у пациентов с COVID-19 в первую очередь появляются проблемы с легкими, например, интоксикация, кашель. "Человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь", - пояснил Онищенко.

При гриппе, как и при заражении коронавирусом, могут притупляться запахи. Тем не менее, отметил Онищенко, с полной потерей обоняния сталкиваются только больные COVID-19. Он отметил, что тяжелее течение болезни происходит у старших возрастных групп, дети реагируют менее активно. "А если говорить о гриппе, то там у нас будет все наоборот: болеют наравне со взрослыми", - отметил специалист.

Онищенко добавил, что при гриппе и острых респираторных заболеваниях процесс развивается более интенсивно, инкубационный период составляет около семи дней. Однако в случае с коронавирусом этот срок удваивается. Так, критическими для инфекции считаются 12-й, 13-й и 14-й дни.

Ранее стало известно о способах отличить грипп от коронавируса. Как пояснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, резкое повышение температуры до 40 градусов, слабость и ломота во всем теле характерны, скорее, для гриппа. В то же время специалист отметил, что коронавирусная инфекция может протекать у людей совершенно по-разному.