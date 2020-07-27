https://news.day.az/medicine/1256768.html Сахарный диабет в 12 раз повышает риск смерти при коронавирусе
Сахарный диабет в 12 раз повышает риск смерти при коронавирусе
Специалисты Калифорнийского университета выяснили, что при сахарном диабете угроза умереть от нового коронавируса повышается в 12 раз. Такая информация содержится в статье MedicalXpress, передает Day.Az.
Пациенты с диабетом вшестеро чаще нуждаются в госпитализации при COVID-19, отметили исследователи.
Ранее сообщалось, что в группе риска по COVID-19 находятся люди преклонного возраста, а также имеющие сопутствующие тяжелые заболевания, например сердечно-сосудистые.
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