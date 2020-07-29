Биологи нашли новые намеки на природное происхождение коронавируса

Исследователи из Института проблем передачи информации РАН обнаружили необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса нового типа. Это указывает на то, что эволюция приспособила вирус для обитания в организме летучих мышей совсем недавно. Об этом пишет пресс-служба института со ссылкой на статью в журнале PeerJ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы выяснили, что доля мутаций гуанина в урацил в геноме SARS-CoV-2 выросла почти в десять раз после того, как вирус передался людям. Эта особенность почти не проявляется в геноме возбудителя атипичной пневмонии SARS и совершенно не характерна для вируса простуды HKU1", - пишут ученые.

Ученые уже достаточно долго пытаются понять, где и когда возник коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) - возбудитель COVID-19, а также то, когда он начал передаваться от человека к человеку. На этот счет среди эпидемиологов пока нет консенсуса.

Ученые много спорят о том, когда и где человек впервые заразился коронавирусом, есть ли в нем признаки рекомбинации, передался ли вирус нам напрямую от летучих мышей или через промежуточного хозяина, а также о том, почему SARS-CoV-2 оказался таким успешным.

Биологи из Института проблем передачи информации РАН (Москва) Александр и Юрий Панчин попытались получить ответы на часть этих вопросов. Они сравнили то, как накапливаются точечные мутации в геноме возбудителя COVID-19, а также других родственных коронавирусов - вируса атипичной пневмонии SARS и обычной простуды HKU1. Исследователи изучали, как изменялась относительная частота мутаций у этих вирусов после того, как они заражали людей.

Нерукотворный вирус

В общей сложности ученые проанализировали и сравнили между собой более тысячи геномов SARS-CoV-2, около двух сотен геномов возбудителя атипичной пневмонии, четыре десятка последовательностей для вируса HKU1, а также несколько геномов их ближайших родичей среди коронавирусов животного происхождения.

Оказалось, что в геномах всех человеческих вирусов есть примерно одна-две тысячи точечных вариаций. Предположительно они появились уже после того, как эти вирусы приспособились к заражению человека. Изучив эти небольшие мутации, ученые узнали уникальную особенность коронавируса нового типа, не характерную для его ближайших родичей.

Оказалось, что в геноме SARS-CoV-2 встречается необычно много мутаций, которые приводят к замене гуанина (Г), одной из четырех "букв", из которых состоят цепочки РНК и ДНК, на молекулы урацила (У). В общей сложности к этой категории относятся почти две сотни (15%) обнаруженных мутаций. Это почти в десять раз больше, чем доля таких мутаций у предка SARS-CoV-2 до заражения человека.

Это было совершенно нехарактерно для других коронавирусов, у которых доли замен гуанина на урацил до и после заражения людей были похожими. Эта уникальная особенность SARS-CoV-2 проявлялася как в полном наборе геномов, так и при анализе наборов геномов из отдельных стран - например, США или Китая.

Как предполагают авторы статьи, эта черта возбудителя COVID-19 показывает, что до недавнего времени он поражал летучих мышей. Их клетки необычно хорошо защищены от накопления различных агрессивных молекул, которые могут вносить мутации в новые копии РНК вируса.

Когда SARS-CoV-2 перешел к заражению человека, он лишился подобной защиты. В результате, как предполагают Панчины, множество гуаниновых "букв" РНК повредилось, и в геноме коронавируса стали быстро накапливаться мутации. С одной стороны, это говорит в пользу природного происхождения SARS-CoV-2, а с другой - заставляет задуматься, почему нечто похожее не произошло с возбудителем атипичной пневмонии, источником которого тоже были летучие мыши, заключают исследователи.