Полезные свойства чернослива

Чернослив - это сушеная слива, в которой сохранились все лечебные свойства свежего фрукта. В черносливе содержится множество витаминов, минералов и микроэлементов, он богат железом, поэтому его рекомендуют женщинам во время беременности, детям и пожилым людям, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Высокое содержание клетчатки делает этот знакомый всем сухофрукт незаменимым для пищеварительного тракта. В черносливе очень много калия, бора и железа, в нем содержатся витамины, А и К, а также витамины группы В (В2, В3 и В6). Он невероятно богат антиоксидантами, а еще знаменит тем, что улучшает метаболизм и уменьшает чувство голода.

Железо в составе фрукта очень полезно при авитаминозе и анемии.

Благодаря полифенолам в организме человека улучшается деятельность сердечно - сосудистой системы, повышается упругость стенок сосудов, нормализуется артериальное давление.

Содержание в черносливе большого числа антиоксидантов увеличивает жизнестойкость, способствует укреплению иммунной системы, повышает работоспособность, а благодаря тонизирующим свойствам значительно улучшается внешний вид (омолаживающие свойства сливы известны издавна). В медицине известно применение чернослива для лечения сердца и сосудов, печени, почек, атеросклероза и ревматизма, а из-за высокого содержания каротина чернослив полезен для глаз.

Чернослив также считается отличным профилактическим средством против онкологических заболеваний. Его рекомендуется принимать и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поскольку нормализует работу системы пищеварения.

Давно замечено, что сушеные плоды являются отличным антибактериальным средством, оказывая губительное воздействие на вредоносные микроорганизмы (например, до 90% сокращается развитие стафилококка, сальмонеллы, кишечной палочки).

Ученые доказали, что чернослив снижает риск возникновения такой популярной среди пожилых людей болезни, как остеопороз (заболевание костной ткани, при которой вследствие недостатка кальция повышается ломкость костей).

Также чернослив полезен для дезинфекции полости рта, поскольку он уничтожает болезнетворные бактерии и патогенные микроорганизмы. Черносливом не рекомендуется увлекаться диабетикам и кормящим матерям, поскольку слабительные свойства сухофрукта могут вызвать колики у младенцев.