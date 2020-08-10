https://news.day.az/medicine/1260988.html В ФРГ планируют начать применять вакцину от коронавируса в конце года

В ФРГ планируют начать применять вакцину от коронавируса в конце года

Медицина, 10 августа 2020 09:26 493
В ФРГ планируют начать применять вакцину от коронавируса в конце года

Вакцина от коронавируса, разработанная в Германии, может быть допущена к применению в конце текущего года или в начале следующего. Об этом заявил руководитель отвечающего за разработку медицинских продуктов Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха Клаус Цихутек в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.

По словам Цихутека, в своих прогнозах относительно сроков выдачи разрешения на использование вакцины он исходит из того, что данные по испытаниям на 3-й фазе будут положительными.

На 3-м этапе испытаний изучается, действительно ли вакцина эффективно защищает от инфекции.

Ранее еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес также заявила, что Еврокомиссия ожидает появления первой вакцины от коронавируса уже в конце текущего или начале следующего года.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения Китай сообщил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря прошлого года. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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