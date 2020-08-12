ВОЗ захотела проверить российскую вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) захотела проверить данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

ВОЗ собирается проанализировать информацию об испытаниях препарата, чтобы убедиться в том, что исследование вакцины проводилось в соответствии с установленными процедурами. Это нужно, чтобы оценить безопасность и эффективность лекарства.

Отмечается, что организация приветствует "все достижения в области исследований и разработок" препаратов от инфекции. ВОЗ также поддерживает контакты с российскими учеными.