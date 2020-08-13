ВОЗ пока не подтверждает возможность повторного заражения COVID-19

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что на данном этапе организация не может подтвердить, что можно повторно заразиться коронавирусом.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ван Керкхове рассказала, что в ВОЗ поступают сообщения о том, что в некоторых странах якобы имели случаи повторного заражения.

"В данном случае нужно принимать во внимание многие факторы, - отметила специалист - например, через какие тесты прошел человек. Так как иногда тест дает положительный, отрицательный и потом опять положительный результат, однако это не означает повторное инфицирование".

Кроме того, пока не установлено, сколько по времени сохраняется иммунитет после перенесения инфекции и насколько он силен.

"Здесь есть вопросы, на которые пока нет ответов. Но мы активно следим за ситуацией", - заключила ван Керкхове.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 20 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.