Названы бесполезные в пандемию медицинские маски

Роспотребнадзор назвал некачественные медицинские маски бесполезными в пандемию. Так, если у изделия нет сертификата об использовании в медицинских целях, в качестве защиты его использовать бесполезно, рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Когда мы покупаем маску, мы должны внимательно читать свидетельство, сертификат о ее пригодности для использования в медицинских целях", - отметила Руженцова. Кроме того, по ее словам, от сшитой из неизученного материала на неизвестном производстве маски также не будет пользы, потому что через ткань могут проходить частицы вирусов.

Использование сертифицированной медицинской маски, в свою очередь, снижает риск заболевания, напомнила представительница Роспотребнадзора.

"Частота инфицирования при ношении маски снижается достоверно - в 1,8 раза. Использующие маски болеют реже. Необходимо маски носить и тем, кто контактирует с больными, и тем, кто болеет, чтобы препятствовать распространению инфекции", - сказала Руженцова, ссылаясь на данные исследований института.