Китай сделал заявление о мутациях коронавируса

Зафиксированные к настоящему времени мутации коронавируса являются незначительными и не способны снизить эффективности разрабатываемых против него вакцин. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил глава Центра биотехнологий Министерства науки и техники КНР Чжан Синьминь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После сравнения 60 тыс. высококачественных дешифрованных последовательностей генома мы увидели большое количество сходств между ними. Уровень сходства, если говорить о последовательностях нуклеотидов, составляет более 91,3%. Это говорит о том, что мутации протекают в рамках нормы", - указал он.

"В случае запуска в производство тестируемых сейчас вакцин они смогут успешно бороться со всеми последовательностями коронавируса", - добавил Чжан Синьминь.

Китай планирует произвести 600 млн вакцин от коронавируса до конца года, а в 2021 году более 1 млрд.