В ВОЗ предположили, что число жертв COVID-19 может удвоиться

Жертвами пандемии COVID-19 в мире стал уже почти один миллион человек, но эта цифра вполне может увеличиться до 2 миллионов. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в пятницу, 25 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Это вполне возможно. В течение девяти месяцев от коронавирусной болезни умерли 1 млн человек. Возможно, что потребуется еще 9 месяцев для того, чтобы появилась вакцина, и возможно, что в течение этого времени умрет еще 1 млн человек", - сказал Райан.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что только от действий мирового сообщества зависит, какой будет печальная статистика погибших в результате пандемии.