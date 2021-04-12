Перечислены симптомы рака легких

На рак легких указывает девять симптомов, сообщает Express со ссылкой на данные британской Организации по исследованию рака, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самым распространенным предвестником заболевания является постоянный кашель. Также при наличии рака этот симптом сопровождается кровохарканием и болью.

Кроме того, на наличие образований в легких могут указывать одышка и боли в грудной клетке. Специалисты советуют обратить внимание на потерю аппетита, резкое снижение веса и постоянное чувство усталости. Также стоит насторожиться при повторяющихся инфекциях грудной клетки.

В Организации по исследованию рака отметили, что при выявлении перечисленных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и пройти обследование.