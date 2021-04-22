В США ученые выявили новую мутацию коронавируса

В США выделили новый штамм коронавируса, чей геном указывает на его вероятную сопротивляемость к антителам. К такому выводу пришли ученые Глобального исследовательского комплекса в сфере медицины при Техасском университете A&M, сообщает Medical Xpress в среду, 21 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Новый штамм нашли только у одного человека, у него были легкие симптомы болезни. Тем не менее ученые считают, что эта мутация потенциально опасна для человечества, поэтому решили сообщить о своем открытии.

"Этот вариант сочетает в себе генетические маркеры, отдельно связанные с быстрым распространением, тяжелым заболеванием и высокой устойчивостью к нейтрализующим антителам", - сказал главный вирусолог Глобального комплекса Бен Нойман.

В то же время эксперименты в других лабораториях показали неэффективность антител в отношении вирусов с такими же маркерами. Новый штамм генетически близок к британской мутации коронавируса.