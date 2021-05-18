Ученые объяснили, почему после вакцинации не стоит пить парацетамол

Ученые провели исследования влияния жаропонижающих средств, в том числе и парацетамола, на организм прошедшего вакцинацию человека и выяснили, что прием таких лекарств может снизить иммунный ответ организма. То есть после попытки "сбить" температуру организм выработает меньше антител к болезни, от которой прививался пациент, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

После сравнения данных о двух группах испытуемых (как животных, так и людей), в одной из которых после прививки давались жаропонижающие, а в другой нет, ученые выявили снижение числа антител в "парацетамольной" группе.

Впрочем, несмотря на негативное воздействие, полностью нивелировать эффект от прививки жаропонижающие препараты не смогут.

"Ребенку врачи зачастую рекомендуют начинать принимать жаропонижающие еще до укола, чтобы максимально снизить его страдания. И действительно, в этом случае нередко наблюдается незначительное снижение иммунного ответа. Впрочем, шанс того, что такой эффект проявит себя и у взрослого человека, есть. Однако такого, чтобы вакцина вообще не сработала из-за анальгетиков, не бывает", - цитируют "Известия" слова ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Романа Зиновкина.

Ранее руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора назвал отличия разработанных в России вакцин и сравнил их с разными видами оружия.

По его словам, пептидная "ЭпиВакКорона" наносит удар вирусу, словно "острым кинжалом".