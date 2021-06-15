ВОЗ расследует случаи миокардита после вакцинации Pfizer

Всемирная организация здравоохранения изучает данные о случаях воспаления сердечной мышцы после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

"Мы проводим мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин. Мы все еще собираем данные, но, похоже, они поступают из Соединенных Штатов, а также есть некоторые данные из Израиля. Мы находимся на этапе, когда мы изучаем, является ли миокардит сигналом и признаком воздействия вакцины или это обычное распределение в популяции", - сказала она на брифинге.

Симао добавила, что ВОЗ обнародует всю информацию, как только появятся научные данные.

Со своей стороны, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что миокардиты после использования вакцины Pfizer носили самоограничивающийся характер и имели легкую форму.

