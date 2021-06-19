Антибиотик новобиоцин смог уничтожить «неуязвимые» формы рака груди

Американские медики обнаружили, что антибиотик новобиоцин, который активно применяли в середине прошлого века для борьбы с инфекциями, можно использовать для уничтожения самых агрессивных форм рака груди, на которые не действуют другие лекарства. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Cancer, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Безопасность новобиоцина не вызывает ни у кого сомнений и при этом данный антибиотик можно принимать оральным путем, что выгодно отличает его от многих других лекарств от рака. Мы намерены проверить его в комбинации с другими препаратами в опытах на пациентах, на чьи опухолевые клетки, предположительно, должно действовать это вещество", - рассказал Алан Д'Андреа из Института изучения рака им. Фарбер (США).

Рак груди занимает первое место по количеству опухолей у женщин. Каждый год он поражает примерно 2,1 млн женщин, погибает за тот же период около 627 тыс. пациенток. Существует несколько разных подвидов злокачественных опухолей молочной железы, которые возникают из-за разных мутаций. Для лечения каждого из них нужны разные типы химиотерапии.

В последние годы медики начали возлагать большие надежды на так называемые PARP-ингибиторы, которые могут подавлять рост большинства агрессивных форм рака груди, стойких к действию других противораковых лекарств.

Эти соединения блокируют работу ферментов BRCA1 и BRCA2, которые отвечают за исправление мутаций в нитях ДНК. В результате в геноме опухолевых клеток быстро накапливается множество повреждений и впоследствии они гибнут. Это уничтожает большинство форм рака груди, однако некоторые типы опухолей научились подавлять действие PARP-ингибиторов.

Несколько лет назад Д'Андреа и его коллеги выяснили, что это было связано с тем, что часть функций по починке поврежденных нитей ДНК берет на себя фермент POLQ. Опыты на культурах клеток показали, что его повышенная активность защищала раковые клетки от гибели и одновременно ускоряла накопление мутаций в их геноме.

После этого ученые начали искать вещества, которые могли бы подавлять работу POLQ в опухолевых клетках и при этом не затрагивали бы их здоровых соседей. Перебрав в общей сложности более 23 тыс. уже созданных и применяемых лекарств, ученые обнаружили, что подобными свойствами обладало лишь десять молекул из этого перечня.

Самым эффективным и безопасным из них оказался антибиотик новобиоцин, который выделили из микробов вида Streptomyces niveus в середине 1950-х годов. Он широко использовался в медицинской практике во второй половине прошлого столетия до тех пор, пока он не потерял эффективность и его не заменило новое поколение антибиотиков.

Опыты на культурах клеток показали, что антибиоцин очень быстро и эффективно уничтожал те опухолевые клетки, на которые не действовали PARP-ингибиторы и препараты на основе платины, и при этом он не вызывал массовой гибели здоровых клеток молочной железы. Аналогичных результатов ученые добились в опытах на мышах, в чей организм были имплантированы фрагменты опухолей.

Успешное завершение этих экспериментов, как отмечает Д'Андреа, открыло дорогу для проведения клинических испытаний с участием добровольцев. Как надеются ученые, эти опыты подтвердят безопасность новобиоцина и позволят им избавить многих женщин от опухолей, с которыми не смогли справиться другие лекарства.