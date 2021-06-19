Врачи развеяли заблуждения о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Несмотря на рост случаев заболеваемости коронавирусом в России, некоторые люди заблуждаются или сомневается в том, есть ли у них противопоказания к вакцинации. Врачи в интервью "Комсомольской правде" развеяли наиболее частые примеры, когда пациенты говорят о медицинских преградах для прививки, передает Day.Az.

В первую очередь отказ мотивируют наличием "букета" хронических заболеваний. Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная подчеркнула, что в этом случае прививаться можно и нужно, однако перед этим важно проконсультироваться с медиками, вакцину следует вводить в период, когда нет обострения, а специалист с учетом имеющихся болезней подберет подходящий препарат из доступных.

Кроме того, опасаются вакцинироваться пациенты преклонного возраста. Отмечается, что российский "Спутник V" показал безболезненное или минимальное количество побочных эффектов у лиц преклонного возраста, поэтому возраст не является помехой. Также россияне задают вопрос, что делать, если возникла аллергия на введение первого компонента вакцины. Наталья Пшеничная пояснила, что это означает то, что не подходит конкретный препарат, но это не противопоказания от прививки против коронавируса в принципе и следует подобрать другой, вводится он не ранее, чем через три месяца. Исключение составляет только тяжелая реакция, такая как отек Квинке или анафилактический шок.

Кроме того, прививаться можно тем, кто имеет склонность к образованию тромбов, пояснил иммунолог Николай Крючков. Он подчеркнул, что при развитии коронавирусной инфекции угроза тромбоза резко увеличивается, поэтому таким пациентам следует вакцинироваться в первую очередь. Если заболевание не находится в стадии обострения, риска образования тромбов не будет.