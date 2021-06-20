Ученые назвали способ ускорить выздоровление от COVID-19

Ученые из Оксфордского университета нашли способ ускорить процесс выздоровления после заражения COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одним из действенных методов называется использование ингалятора от астмы. По данным исследований, употребление будесонида, лекарственного средства, которое применяется при астме, ускоряет процесс восстановления при заболевании. Оно оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и иммунодепрессивное действие.

Один из участников исследования назвал это открытие "важной вехой для пандемии". Специалисты также отметили, что, благодаря будесониду, пациенты выздоравливали в среднем быстрее на три дня.