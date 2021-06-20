Выявлена опасность некоторых препаратов перед вакцинацией

Врач медицинского центра "Лидер медицины" и инфекционист Евгений Тимаков предупредил об опасности приема антигистаминных препаратов перед вакцинацией. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Вести FM", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам эксперта, в случае аллергической реакции на вакцину от COVID-19 такие препараты могут скрыть признаки анафилактического шока. Симаков также добавил, что их прием крайне нежелателен, исключение - лишь при подтвержденных аллергических заболеваниях.

"Новые научные данные показывают, что антигистаминные препараты, особенно при коронавирусных инфекциях, не показаны", - уточнил специалист.