https://news.day.az/medicine/1354389.html Выявлена опасность некоторых препаратов перед вакцинацией
Выявлена опасность некоторых препаратов перед вакцинацией
Врач медицинского центра "Лидер медицины" и инфекционист Евгений Тимаков предупредил об опасности приема антигистаминных препаратов перед вакцинацией. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Вести FM", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам эксперта, в случае аллергической реакции на вакцину от COVID-19 такие препараты могут скрыть признаки анафилактического шока. Симаков также добавил, что их прием крайне нежелателен, исключение - лишь при подтвержденных аллергических заболеваниях.
"Новые научные данные показывают, что антигистаминные препараты, особенно при коронавирусных инфекциях, не показаны", - уточнил специалист.
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