Названы опасные симптомы индийского штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса, который называют дельта-вариантом или B.1.617, может проявляться четырьмя новыми опасными симптомами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Express.

По словам медика, симптомы дельта-варианта COVID-19 схожи c признаками простуды: головная боль, насморк и боль в горле могут указывать на наличие инфекции. Однако к настоящему времени выявлено четыре новых симптома болезни: диарея, нарушение слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, приводящих к гангрене.

Врачи отмечают непредсказуемость нового варианта вируса и заявляют, что наличие любого из вышеперечисленных симптомов может указывать на инфекцию. "Но нам нужны дополнительные научные исследования, чтобы проанализировать, связаны ли эти новые клинические проявления с B.1.617 или нет", - подчеркнул Гафур.

Тем временем в Великобритании, указывает издание, первые данные свидетельствуют о том, что дельта-вариант, который в настоящее время является наиболее распространенным среди пациентов с COVID-19, несет более высокий риск госпитализации. "Этот вариант, кажется, работает несколько иначе", - сказал британский эпидемиолог и профессор Тим Спектор.

Он отметил, что инфицированные B.1.617 молодые люди, вероятно, будут испытывать "более легкие симптомы", которые могут "ощущаться как сильная простуда или какое-то странное чувство недомогания". При обнаружении таких симптомов профессор Спектор настоятельно рекомендует пройти тест на коронавирус.