Назван срок защиты от коронавируса "Спутника V"

Вакцина от коронавируса "Спутник V" является эффективной против индийского штамма коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил во вторник руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин. Гущин отметил, что вакцина "Спутник V" по-прежнему высоко эффективна. По его словам, препарат практически на 100% защищает от тяжелых случаев течения инфекции и летальных исходов. Гущин также посоветовал привиться "Спутником V" тем, кто уже давно переболел или вакцинировался более полугода назад.

Отметим, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что министерство разрабатывает определенные подходы к повторной вакцинации населения. По его словам, в пиковый период коронавируса достаточно вакцинироваться один раз в месяц, а в другое время - один раз в год.