Иммунолог посоветовала сделать анализ крови перед прививкой против COVID-19

Вакцинацию против коронавируса стоит проходить в здоровом состоянии, при отсутствии воспалительных реакций в организме. Об этом заявила в эфире "Радио 1" российский профессор, доктор медицинских наук, клинический иммунолог Наталья Калинина, передает Day.Az.

"Прививаться можно, если анализ показывается отсутствие воспалительной реакции. Надо обязательно обратить внимание вот на какой показатель: нет ли увеличения числа лейкоцитов. Это первое. Второе - надо обязательно посмотреть, нет ли увеличения эозинофилов и базофилов. Почему? Потому что это показатель, который характеризует аллергию. Эозинофилов должно быть не более 5, а базофилов - не более 1%", - сказала эксперт.

В случае, если один из этих показателей повышен, стоит отложить вакцинацию, считает иммунолог. При этом максимально медицинский отвод действует месяц, отмечает она. Если после показатели не возвращаются в норму в течение этого периода, врачи должны принять коллегиальное решение, можно ли прививать человека и какой вакциной.

"В некоторых случаях иммунизация рекомендована в условиях стационара - под наблюдением специалистов", - подчеркнула Калинина.